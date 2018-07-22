Роджер ФЕДЕРЕР: «У меня нет цели играть красиво»

Легендарный теннисист Роджер Федерер признался, что не ставит себе за цель играть красиво – для него всегда важен только результат:

«Не могу сказать, что моей главной целью было играть красиво. Я хотел побеждать, и именно ради этой цели я продолжаю выходить на корт. Но, конечно, приятно, когда зрителям нравится моя игра.

Думаю, во многом это происходит благодаря одноручному бэкхенду — он выглядит более красивым и лёгким, чем двуручный. Но как бы легко это ни казалось, я знаю, что продолжаю играть благодаря своей физической подготовке, благодаря серьёзным усилиям, которые прикладывал для этого.

По ходу карьеры я научился выполнять удары, о которых когда-то и мечтать не мог. Безусловно, это доставляет мне удовольствие».