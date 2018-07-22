15-летняя Лопатецкая выиграла второй подряд турнир

15-летняя теннисистка Дарья Лопатецкая одержала победу на турнире ITF в Венгрии.
В решающем матче украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристину Эне - 6:1, 6:4.
Любопытно, что для Дарьи это вторая подряд победы на турнире - в начале июня Лопатецкая выиграла соревнование в Анталье.
Всего спортсменка на профессиональном уровне провела 11 матчей и добыла 11 побед.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.