15-летняя Лопатецкая выиграла второй подряд турнир

15-летняя теннисистка Дарья Лопатецкая одержала победу на турнире ITF в Венгрии.

В решающем матче украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристину Эне - 6:1, 6:4.

Любопытно, что для Дарьи это вторая подряд победы на турнире - в начале июня Лопатецкая выиграла соревнование в Анталье.

Всего спортсменка на профессиональном уровне провела 11 матчей и добыла 11 побед.