Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

15-летняя Лопатецкая выиграла второй подряд турнир

Юная украинская теннисистка продолжает успешные выступления

  • 22.07.2018 14:00
  • 767 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

15-летняя теннисистка Дарья Лопатецкая одержала победу на турнире ITF в Венгрии.

В решающем матче украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристину Эне - 6:1, 6:4.

Любопытно, что для Дарьи это вторая подряд победы на турнире - в начале июня Лопатецкая выиграла соревнование в Анталье.

Всего спортсменка на профессиональном уровне провела 11 матчей и добыла 11 побед.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Dragon9
    online
      Dragon9, 22.07.2018 15:01
    -1
    Норм мала якась
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.