Монфис и Гоффен сыграют в Антверпене

Организаторы турнира АТР 250 в Антверпене объявили о том, что в этом году в турнире примут участие Давид Гоффен и Гаэль Монфис.

Монфис уже подтвердил свое участие в турнире:

«Всегда приятно вернуться в Европу после долгой поездки в Азию. Надеюсь, смогу записать выступление в Антверпене в свой актив».

Турнир в Антверпене пройдет в конце сезона – с 13 по 21 октября. Действующим чемпионом соревнований является Жо-Уилфрид Тсонга.