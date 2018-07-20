Монфис и Гоффен сыграют в Антверпене

Организаторы турнира АТР 250 в Антверпене объявили о том, что в этом году в турнире примут участие Давид Гоффен и Гаэль Монфис.
Монфис уже подтвердил свое участие в турнире:
«Всегда приятно вернуться в Европу после долгой поездки в Азию. Надеюсь, смогу записать выступление в Антверпене в свой актив».
Турнир в Антверпене пройдет в конце сезона – с 13 по 21 октября. Действующим чемпионом соревнований является Жо-Уилфрид Тсонга.
Источник — Tennis World USA
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