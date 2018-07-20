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Монфис и Гоффен сыграют в Антверпене

Бельгиец и француз подтвердили участие в турнире

  • 20.07.2018 14:59
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Getty Images. Гаэль Монфис
© Getty Images. Гаэль Монфис

Организаторы турнира АТР 250 в Антверпене объявили о том, что в этом году в турнире примут участие Давид Гоффен и Гаэль Монфис.

Монфис уже подтвердил свое участие в турнире:

«Всегда приятно вернуться в Европу после долгой поездки в Азию. Надеюсь, смогу записать выступление в Антверпене в свой актив».

Турнир в Антверпене пройдет в конце сезона – с 13 по 21 октября. Действующим чемпионом соревнований является Жо-Уилфрид Тсонга.

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Источник — Tennis World USA

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