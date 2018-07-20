Тим ХЕНМАН: «Рекорд Федерера в опасности»

Экс-четвертая ракетка мира Тим Хенман считает, что рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных турниров Большого Шлема (20) в ближайшее время может побить Рафаэль Надаль, который побеждал на «Мэйджорах» 17 раз:

«Шансы Роджера на дальнейшие победы в крупных турнирах постепенно снижаются. Думаю, у Надаля по-прежнему есть хорошая возможность его превзойти. Также надеюсь, что своего последнего слова не сказал Маррей.

Рафа был близок к тому, чтобы довести количество побед на турнирах серии «Большого шлема» до 18, и чемпионом «Ролан Гаррос»—2019 я вижу только его. Так что рекорд Роджера — 20 побед — по-прежнему в опасности».