Л. Киченок впервые за 2 года вышла во второй круг одиночного разряда

Людмила Киченок выиграла матч первого круга на 25-тысячнике в Португалии.
Фигейра-да-Фош. Первый круг
Людмила Киченок (Украина, Q) – Каролина Лихачева (Португалия, WC) – 6:1, 6:1.
В последний раз Киченок выходила во второй круг одиночного разряда в 2016 году, когда стала четвертьфиналисткой турнира WTA в бразильском Флорианополисе. Тогда 25-летняя днепрянка попала в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
Еще одна украинка Марианна Закарлюк на турнире в Фигейра-да-Фош проиграла матч первого круга испанке Мария Гутиэррес-Карраско – 1:6, 3:6.
Источник — Большой теннис Украины
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