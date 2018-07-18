Л. Киченок впервые за 2 года вышла во второй круг одиночного разряда

21:58 — zport

Можете меня минусовать, но так, как за братьев Кличко, за этого Усика я никогда болеть не буду

21:53 — serhiy

Да я не уважаю Гасиева, а тебя Усик, чмо продажное, еще больше.

21:52 — konpon

На самом деле, Саня, к Гассиеву то никаких претензий и нет. Неуважать его могут только малолетки ...

21:51 — mafiozi250

Дело не в Гассиеве , мистер Усач , дело в вас)