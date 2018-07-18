Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Л. Киченок впервые за 2 года вышла во второй круг одиночного разряда

Украинская теннисистка продолжает удачно выступать на турнире ITF в Португалии

  • 18.07.2018 21:18
  • 302 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Людмила Киченок выиграла матч первого круга на 25-тысячнике в Португалии. 
 
Фигейра-да-Фош. Первый круг
Людмила Киченок (Украина, Q) – Каролина Лихачева (Португалия, WC) – 6:1, 6:1.
 
В последний раз Киченок выходила во второй круг одиночного разряда в 2016 году, когда стала четвертьфиналисткой турнира WTA в бразильском Флорианополисе. Тогда 25-летняя днепрянка попала в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
 
Еще одна украинка Марианна Закарлюк на турнире в Фигейра-да-Фош проиграла матч первого круга испанке Мария Гутиэррес-Карраско – 1:6, 3:6.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.