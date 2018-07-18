Экс-тренер Свитолиной: «Уверен, что Элина останется в пятерке лучших»

Бывший тренер Элины Свитолиной Иэн Хьюз прокомментировал последние результаты украинки.

«Я видел изменения в физическом состоянии Элины. В Риме мне было ясно, что она много работала, чтобы улучшить соотношение сил и мощности и получить хорошие мускулы. Затем в Париже это показалось немного более измененным, и не принесло такой пользы для ее игры. Однако я видел ее в конце «Уимблдона», и она снова выглядела очень достойно.

Элина всегда стремилась довести свою физическую и техническую игру до максимума, неустанно работая над всем, что она может контролировать.

Новый физиотерапевт? Я думаю, что это ее решение, а не других. Может быть, она выходит далеко за пределы своих границ, но это признак чемпиона. Иногда вы тестируете свои пределы и возможности, а потом немного возвращаетесь назад. Только тогда вы действительно понимаете свой потенциал.

Я уверен, в собственном понимании Элины, что она останется в пятерке лучших и что снова выйдет на свой путь к ее окончательным целям в теннисе. Это прекрасный пример цитаты: «Форма носит временный характер, а класс является постоянным», и это характерно для теннисных чемпионов», – сказал Хьюз.