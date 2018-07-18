Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ. Свитолина получила орден За заслуги ІІІ степени

Украинская теннисистка была награждена государственным орденом

  • 18.07.2018 04:02
  • 184 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина была награждена орденом «За заслуги» III степени.
 
«Очень рада получить эту важную для меня награду. Слава Украине!», - написала Свитолина. 
 
 
Президент Украины Петр Порошенко присвоил теннисистке орден еще год назад.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.