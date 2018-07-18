ФОТО ДНЯ. Свитолина получила орден За заслуги ІІІ степени

Первая ракетка Украины Элина Свитолина была награждена орденом «За заслуги» III степени.
«Очень рада получить эту важную для меня награду. Слава Украине!», - написала Свитолина.
Дуже рада отримати цю важливу для мене нагороду!🏅— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 17 июля 2018 г.
Слава Україні!💙💛 pic.twitter.com/nHrN7Sf5GG
Президент Украины Петр Порошенко присвоил теннисистке орден еще год назад.
Источник — Twitter
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