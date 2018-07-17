Бюджет US Open составит рекордные 53 миллиона долларов

Финальный турнир Большого Шлема, который пройдет в Нью-Йорке, станет самым высокооплачиваемым соревнованием в истории тенниса.
Победители финалов в одиночном разряде получат по 3,8 млн долларов, чемпионы парных соревнований – 700 тысяч долларов (на команду).
Стоит отметить, что бюджет квалификационного раунда составит рекордные 3 миллиона долларов.
На данный момент можно сказать наверняка, что 5 украинских теннисисток (Свитолина, Цуренко, Козлова, Бондаренко и Ястремская) попадут в основную сетку, что уже гарантирует 54 тысячи долларов призовых.
Открытый чемпионат США пройдет с 27 августа по 9 сентября, а квалификация начнется 21 августа.
Источник — WTA
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