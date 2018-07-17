Элина СВИТОЛИНА: «Ближайшие планы? Побеждать в каждом турнире»

Первая ракетка Украины и пятая на сегодня теннисистка планеты Элина Свитолина по уже установившейся традиции встретилась в Харькове с представителями средств массовой информации. Именно в этом городе при поддержке известного мецената Юрия Сапронова Элина из юной подающей надежды молодой спортсменки выросла в настоящего профессионала и одного из лучших игроков мира. Поэтому всегда, по возможности, Свитолина находит окно в плотном графике турниров и тренировок, чтобы приехать сюда, поделиться впечатлениями о прошедших соревнованиях и рассказать о планах на ближайшее будущее. Как и в прошлые годы, в пресс-конференции приняли участие сам Юрий Сапронов и вице-президент Федерации тенниса Украины Всеволод Кевлич.

Надо сказать, что нынешний год складывается для Элины Свитолиной неровно. На ее счету сразу три победы на престижных турнирах WTA (Брисбене, Дубаях и Риме), а также выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В то же время на нынешнем «Ролан Гарросе» она не смогла пройти дальше второго круга и уж совсем неудачно выступила на недавнем Уимблдоне, проиграв сопернице из Германии Татьяне Марии уже в первом раунде. Именно с вопроса о том, почему в Открытом чемпионате Великобритании так быстро завершили турнир и Свитолина, и многие ведущие теннисистки из первой десятки, началась сегодняшняя пресс-конференция.

Свитолина: - Сложно сказать, почему так случилось. Я не могу говорить за других. Про себя могу сказать только то, что настраивалась на этот матч, как обычно, очень серьезно и мне обидно, что проиграла его, завершив турнир на такой ранней стадии. Но неудачи уже остались в прошлом, мы работаем над ошибками, смотрим вперед и готовимся к новым турнирам.

- В продолжении этого вопроса. Что все-таки происходит с Вами на турнирах Большого шлема. Почему здесь больше неудач, чем успехов?

Свитолина: - Понятно, что вместе со своим тренером мы видим эту проблему и пробуем найти различные подходы для ее решения. Пока, к сожалению, не всегда срабатывает. Но мы продолжаем работать и, я очень надеюсь, что в скором времени, обязательно найдем пути решения. Я не могу долго сидеть в расстроенных чувствах, я очень мотивирована, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Надо дальше работать и усердно тренироваться.

Сапронов: - Хочу добавить, что Элине всего лишь 24 года и у нее еще все главные победы впереди. Уверен, что как только она выйдет в финал турнира «Большого Шлема», она его обязательно выиграет с первой попытки.

- В среде болельщиков и любителей спорта есть такое выражение как «женский теннис», так как он более непредсказуем. Согласны ли Вы с этим термином и, если да, в чем его особенность?

Свитолина: - Конечно, я согласна с тем, что есть небольшие отличия в теннисе, когда играют мужчины или женщины. У мужчин он более силовой, мощный. Но я не думаю, что мы намного отстаем в рейтингах от мужчин. Есть разная аудитория людей, одним нравиться теннис в исполнении мужчин, другим в исполнении женщин. Поэтому, если говорить в целом, то я не вижу большой разницы и, честно говоря, об этом не задумываюсь. Что касается непредсказуемости, то ее хватает как у мужчин, так и у женщин. Вспомните, как на нынешнем «Ролан Гарросе» не очень известный итальянец Марко Чеккинато в четвертьфинале неожиданно обыграл Новака Джоковича и дошел до полуфинала из квалификации. Возможно у мужчин такое случается реже, чем у женщин, все-таки четверка лучших у них выглядит посильнее остальных, но, тем не менее, это происходит.

Сапронов: - Со своей стороны, как болельщик, я хотел бы добавить, что женский теннис более привлекательный, чем мужской. Во-первых, действительно, здесь непредсказуемости все же больше. Во-вторых, на корт выходят красивые девушки в красивой одежде. И, в-третьих, на мой взгляд, в женском туре WTA гораздо сложнее пробиться наверх, чем у мужчин. Это очень тяжело психологически, это огромная психоэмоциональная нагрузка. Первая десятка и даже двадцатка лучших теннисисток умеет практически все - и подавать, и принимать, и забивать. Поэтому здесь порой побеждает тот, кто именно на данный момент лучше готов психологически.

- Кроме одиночных матчей, Вы играете также в парах и миксте. Насколько это важно для Вас?

Свитолина: - Если говорить о парах и миксте, то первые забирают гораздо больше сил. Но в тоже время, это хороший опыт, когда выступаешь не только в личных турнирах. Плюс это еще и этап подготовки к каким-то большим турнирам. К примеру, в Монреале в скором времени я планирую сыграть в паре, чтобы поймать свой ритм и вернуться в игровой тонус. Приятно, что у меня есть две победы в парных соревнованиях. А вот в турнирах «Большого Шлема» в парах я стараюсь не выступать, чтобы не забирать дополнительные силы. Что касается микста, то здесь я играю больше для забавы и это мне нравится.

- Как Вы восстанавливаетесь после тяжелых нагрузок и турниров?

Свитолина: - Восстанавливаюсь я по-разному. Это массажи, сауна, это просто релакс. Стараюсь проводить время вне каких-то спортивных событий. У меня много друзей, которые не имеют отношение к теннису, поэтому стараюсь быть именно с ними. Кроме того, стараюсь побольше читать. Кстати, в последнее время меня больше стали интересовать не только художественная литература, а и книги по экономике и бизнесу.

- Кого из молодых украинских теннисисток Вы видите в числе своих приемников. Кто из них, на Ваш взгляд, может добиться значительного успеха?

Свитолина: - У нас есть несколько достаточно сильных девочек, которые при желании и кропотливой работе могут достичь прогресса. Это и Марта Костюк, и Даяна Ястремская. Они уже заявили о себе достаточно громко, играют в квалификациях турниров «Большого Шлема». Есть еще ряд теннисисток, у которых есть достаточный потенциал, но всем им надо еще работать и работать. Я очень надеюсь, что в Украине теннис поднимется на более высокий уровень и это будет способствовать росту новых талантов. Надеюсь, что и ребята также подтянутся и будут лучше выступать на престижных турнирах.

Сапронов: - Если я не ошибаюсь, то Даяна Ястремская будет стартовать на ближайшем Открытом чемпионате США не с квалификации, а уже с основной сетки. Действительно есть еще несколько девочек, которым сейчас по 14-15 лет и они потенциально очень сильны. И пусть примером для всех них будет Элина. Я ее знаю с самого детства и могу сказать, что она просто жила на корте, много работала и я даже сказал бы пахала, образно говоря 24 часа в сутки, чтобы добиться того, что сейчас имеет. Так что, давайте наберемся терпения и пожелаем всем им вырасти в настоящих мастеров.

- Год назад на такой же пресс-конференции Вы говорили о том, что мечтаете, чтобы в Киеве появился теннисный центр. Насколько нам известно, какие-то работу по созданию такого центра уже ведутся. Так ли это?

Свитолина: - Да, при поддержке Федерации тенниса Украины такой центр уже начал создаваться. Детали я Вам сейчас не расскажу, но знаю, что там будет много качественных теннисных кортов для занятий теннисом. Это очень здорово и большое преимущество для подрастающего поколения.

Кевлич: - Деньги на строительство центра уже выделены, в ближайшее время должно начаться само строительство и к концу этого года предполагается реконструировать уже существующие 12 кортов.

- Почему Вы не выступали за сборную Украины в двух предыдущих матчах Кубка Федераций с Австралией и Канадой?

Сапронов: - Можно я первым отвечу. Прежде всего, хочу сказать, что национальной сборной Украине просто не повезло. Первый раз все наши лучшие теннисистки были в Европе, но Австралия получила право быть хозяином поля и это не позволило отправить туда наш сильнейший состав. Что касается Канады, то тот состав, который отправился без Элины, вполне был способен побороться за победу. Но лидер канадской сборной Эжени Бушар выдала два прекрасных матча, что стало залогом их успеха. Ничего страшного, я думаю, не произошло. Надо двигаться вперед и я уверен, что мы вернем себе те позиции, что имели вместе с Элиной Свитолиной. И еще. Очень часто календари личных выступлений ведущих наших спортсменов не совпадают по датам с командными турнирами. Отсюда и нестыковки.

Свитолина: - Все верно. Мне добавить особо нечего. Постараемся уже в следующем году выровнять ситуацию.

- Часто ли Вам приходиться бывать в Украине?

Свитолина: - Не так часто, как хотелось бы. Но Вы сами должны понимать, что у нас очень плотный график, ведь в теннисе сезон достаточно длинный с января по октябрь и нужно стараться всегда находиться в хорошей форме. Тем не менее, если появляется возможность, то обязательно приезжаю в Украину. Так, месяц назад я была здесь, вот сейчас прилетела на три дня, но и они уже все распланированы различными мероприятиями. Поверьте, это забирает много сил и остается совсем немного времени даже на то, чтобы побыть с родными.

- Сегодня, по традиции, Вы будете встречаться с детьми. Что им посоветуете, чтобы они в будущем достигли успеха?

Свитолина: - Нужно много терпения и, конечно, много тренироваться. Это самое важно. Потому что теннис - это такой вид спорта, где ты постоянно должен оттачивать свое мастерство и находиться на корте много-много часов. Надо быть готовым к тому, чтобы каждую неделю показывать свою лучшую игру. Надо любить теннис, усердно тренироваться и тренироваться.

- Каковы Ваши ближайшие планы на будущее?

Свитолина: - Впереди у меня три недели тренировок и подготовки к Открытому чемпионату США. Далее запланирована серия турниров в Китае, где надо набирать очки, чтобы остаться в числе лучших и пробиться в итоговый турнир, который состоится в Сингапуре. Буду стремиться побеждать в каждом матче и каждом следующем турнире. Главное, чтобы обходиться без травм и поддерживать хорошую форму.

Обычно после подобных пресс-конференций Элина Свитолина ранее проводила мастер-класс для юных теннисисток. Однако на этот раз программа была немного изменена. Учитывая, что встреча с журналистами проходила на территории гольф-клуба «Superior Golf&Spa Resort» Элина решила сыграть в гольф, что, кстати, у нее также неплохо получилось. А затем все же состоялась встреча с юными спортсменками, прибывшими сюда не только из Харькова, а и из других городов. Дети получили возможность сфотографироваться с первой ракеткой Украины и получить заветный автограф.