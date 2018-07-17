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БОРГ: «Битвы Надаля, Федерера и Джоковича определяют лицо спорта»

Легендарный швед восхищается противостояниями лучших игроков современности

  • 17.07.2018 12:26
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Getty Images. Бьорн Борг
© Getty Images. Бьорн Борг

В полуфинале Уимблдона-2018 Рафаэль Надаль и Новак Джокович подарили фанатам тенниса очередную эпичную битву.

11-кратный победитель турниров Большого Шлема Бьорн Борг считает, что такие противостояния крайне важны для тенниса:

«Противостояния ярких игроков в теннисе очень важны. У меня было соперничество с Макинроем, и это было здорово для тенниса. Мы были совсем разные — я тихий, а он сумасшедший. Он любил делать различные яркие вещи на корте.

А сейчас есть противостояние Надаля с Джоковичем, которые играли друг с другом уже 52 раза, Федерера с Надалем и с Джоковичем. Такие битвы и определяют лицо спорта.

Если Надаль не раз выбывал из тура из-за травм, то у Роджера серьёзных травм почти не было. Когда играешь в теннис столько лет и практически не травмируешься, можешь считать себя везунчиком».

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Источник — Sky Sport Italia

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