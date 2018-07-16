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Л. Киченок впервые за год сыграет в основной сетке одиночного разряда

Украинская теннисистка выступит на турнире ITF в Португалии

  • 16.07.2018 21:55
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Украинка Людмила Киченок преодолела финальный раунд квалификации на 25-тысячнике в городе Фигейра-да-Фош, обыграв за 50 минут представительницу Франции Клеменс Файоль, посеянную под девятым номером: 6:0, 6:1.
 
В предыдущих двух матчах отбора Киченок также не проиграла ни одного сета, победив колумбийку Лунюску Дельгадо со счётом 6:2, 6:3 и седьмую сеяную Аинхоа Атучу-Гомес из Испании - 6:3, 6:4.
 
Отметим, что в последний раз Людмила играла в основной сетке одиночного разряда ровно год назад, когда уступила в первом круге турнира ITF с призовым фондом $100,000 в Казахстане россиянке Полине Моновой.
 
На турнире в Португалии будет принимать участие еще одна украинка - Марианна Закарлюк, потенцильной соперницей которой и может стать Людмила Киченок.
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Источник — Большой теннис Украины

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