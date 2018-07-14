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Рафаэль НАДАЛЬ: «Новак заслужил победить, я – тоже»

Испанец считает, что его матч против Джоковича был равным

  • 14.07.2018 22:57
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня Рафаэль Надаль в 5-сетовой битве уступил Новаку Джоковичу в полуфинале Уимблдона-2018. Испанец считает, что оба участника встречи заслужили победу:

«Матч был отличный, мы оба показали фантастический уровень. Не могу ручаться за зрителей, но думаю, им тоже должно было понравиться. Конечно, я недоволен результатом, но конечно, рад, что был участником этого матча.

Он заслужил победить сегодня. Я – тоже. Мы оба были достойны. Как я говорил на днях про матч с дель Потро, победить мог любой из нас. Сегодня могу сказать то же самое. В том матче победил я, в этом – мой соперник. Вот и все.

Обычно я очень критически отношусь к себе, но сегодня даже не знаю. Я здорово играл, выполнял хорошие, агрессивные удары. Кое-где ошибался, но не так много.

На таком уровне напряжения и накала борьбы это неизбежно. Но в целом, мне не на что жаловаться. Я провел отличный матч и не мог бы сыграть намного лучше, чем сыграл».

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