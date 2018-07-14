Теннисист спародировал Неймара на Уимблдоне

Во время матча парного разряда ветеранского Уимблдона 46-летний Йонас Бьоркман получил удар мячом в спину от своего напарника и решил поваляться на траве, спародировав симуляции Неймара.

Получилось весело: зрители смеялись, а соперник даже подошел делать Бьоркману массаж сердца и искусственное дыхание: