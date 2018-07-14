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Теннисист спародировал Неймара на Уимблдоне

Йонас Бьоркман повеселил публику и игроков

  • 14.07.2018 21:59
  • 952 просмотра
  • 5 комментариев
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Getty Images. Йонас Бьоркман
© Getty Images. Йонас Бьоркман

Во время матча парного разряда ветеранского Уимблдона 46-летний Йонас Бьоркман получил удар мячом в спину от своего напарника и решил поваляться на траве, спародировав симуляции Неймара.

Получилось весело: зрители смеялись, а соперник даже подошел делать Бьоркману массаж сердца и искусственное дыхание:

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    Igorek34
    online
      Igorek34, 14.07.2018 22:07
    +4
    Весело)
    Ссылка
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 14.07.2018 22:17
    +3
    Неймар сисиноним посмешище))
    Ссылка
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 14.07.2018 22:17
    +1
    *синоним ну как то так))
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 14.07.2018 22:18
    +1
    Неймар клоун,а не все кто его копируют Так себя опустить на этом ЧМ,мог только бездарь
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 14.07.2018 22:19
    0
    Не видать ему ЗМ
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