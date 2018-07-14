ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Хэмилтоном

На Уимблдоне-2018 Элина Свитолина вылетела уже в первом раунде. Однако без приятных воспоминаний с турнира она не уедет.
Сегодня украинка встретилась на кортах Уимблдона с 4-кратным и действующим чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном:
Источник — Instagram
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"ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Ярмоленко"
Ось тут уже Світоліна уступає багатьом спортменкам із цієї півсотні, якщо не більшості з них!
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