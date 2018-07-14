ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Хэмилтоном

На Уимблдоне-2018 Элина Свитолина вылетела уже в первом раунде. Однако без приятных воспоминаний с турнира она не уедет.

Сегодня украинка встретилась на кортах Уимблдона с 4-кратным и действующим чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном: