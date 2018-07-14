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ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Хэмилтоном

Украинка пересеклась с чемпионом Формулы-1 на Уимблдоне

  • 14.07.2018 19:19
  • 2772 просмотра
  • 10 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

На Уимблдоне-2018 Элина Свитолина вылетела уже в первом раунде. Однако без приятных воспоминаний с турнира она не уедет.

Сегодня украинка встретилась на кортах Уимблдона с 4-кратным и действующим чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном:

 

hiiii @lewishamilton ! So nice to meet you 🏎⚡️

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 14.07.2018 19:30
    +2
    Блін звізда яка, жодного Шолому не виграла, тільки тусується
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 14.07.2018 19:42
    -4
    ищет блатную шляпу)) как и большинство Украинских девушек(((((((((((((
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 14.07.2018 19:46
    +4
    Я так понимаю, следующая новостью об Элине будет примерно такой:
    "ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Ярмоленко"
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 14.07.2018 19:50
    +2
    В сьогоднішньому тенісі при приблизній рівності гравців першої півсотні рейтингу на перший план виходять МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ ГРАВЦІВ...
    Ось тут уже Світоліна уступає багатьом спортменкам із цієї півсотні, якщо не більшості з них!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.07.2018 19:54
    -3
    Этот гонщик хоть знает кто такая Светолина? Дико сомневаюсь... А наша Элина работает методом широкозахватного трала - смотри, кто-то и попадет в ее сети, молодость быстро заканчивается...
    Ссылка
    grwtq4t4
      grwtq4t4, 14.07.2018 19:55
    +4
    Юрий Тютюшев, 14.07.2018 19:42
    ищет блатную шляпу)) как и большинство Украинских девушек(((((((((((((
    Ты хотел сказать российских девушек, потому что такое блядства как у вас я ни где не видел. Даже в ЮАР шлюх было меньше. Ты почитай что о вас пишут болельщики, это же позорище россии.
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 14.07.2018 19:57
    +9
    Вы чего тут офанарели совсем? У нас теннисистка в топ 5 мирового рейтинга. Лучшее достижение за всю историю. Так чтоб до вас дошло, лучший украинский футболист на сегодня 269 место на трансфертмаркт. Быть недалёкими не грех, а вот кричать об этом везде, сверх идиотизма.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2018 20:07
    +4
    Піздєц, вибачаюсь за мій французький, Еліна просто сфоткалась з Хемом і закинула це у свій Інстаграм, а наші бабульки на лавочках вже поливають про тусовщіцу, звізду, курву і т.п. Вам самим від себе не огидно, бабулі?
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 14.07.2018 20:11
    -2
    dudigo78, 14.07.2018 20:07
    Піздєц, вибачаюсь за мій французький, Еліна просто сфоткалась з Хемом і закинула це у свій Інстаграм, а наші бабульки на лавочках вже поливають про тусовщіцу, звізду, курву і т.п. Вам самим від себе не огидно, бабулі?
    Ну , раз футболку не взяла , как у Тётти - значит не будет из неё Тимощука.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2018 20:16
    +3
    Oleg Savchuk, 14.07.2018 19:30
    Блін звізда яка, жодного Шолому не виграла, тільки тусується
    уявляєш, на даний момент в світі існує понад тисячу професійних тенісисток, які не те що жодного Шолому не вигравали, а й будь-якого турніру ITF, про WTA взагалі і не мріють. Мабуть їм усім навіть на вулицю не треба виходити, позорницям таким)))
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