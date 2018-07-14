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Янчук и Завацкая успешно стартовали в Бухаресте

Украинки пробились во второй раунд квалификации турнира WTA в Бухаресте

  • 14.07.2018 18:59
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btu.org.ua. Катарина Завацкая
© btu.org.ua. Катарина Завацкая

В первом раунде квалификации Ольга Янчук встречалась с румынкой Ириной Фетекау и уверенно обыграла хозяйку кортов в двух сетах. Следующей соперницей Янчук будет 5-я сеяная квалификации Чала Бюйюкачкай.

Ирина Фетекау (Румыния) – Ольга Янчук (Украина) – 3:6, 4:6

Катарина Завацкая также в двух сетах справилась со своей соперницей – россиянкой Полиной Лейкиной. Во втором раунде квалификации украинка сразится со второй сеяной Ириной Марией Барэ.

Катарина Завацкая (Украина) – Полина Лейкина (Россия) – 7:6 (4), 6:2

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Источник — Sport.ua

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