Янчук и Завацкая успешно стартовали в Бухаресте

В первом раунде квалификации Ольга Янчук встречалась с румынкой Ириной Фетекау и уверенно обыграла хозяйку кортов в двух сетах. Следующей соперницей Янчук будет 5-я сеяная квалификации Чала Бюйюкачкай.
Ирина Фетекау (Румыния) – Ольга Янчук (Украина) – 3:6, 4:6
Катарина Завацкая также в двух сетах справилась со своей соперницей – россиянкой Полиной Лейкиной. Во втором раунде квалификации украинка сразится со второй сеяной Ириной Марией Барэ.
Катарина Завацкая (Украина) – Полина Лейкина (Россия) – 7:6 (4), 6:2
Источник — Sport.ua
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