Янчук и Завацкая успешно стартовали в Бухаресте

В первом раунде квалификации Ольга Янчук встречалась с румынкой Ириной Фетекау и уверенно обыграла хозяйку кортов в двух сетах. Следующей соперницей Янчук будет 5-я сеяная квалификации Чала Бюйюкачкай.

Ирина Фетекау (Румыния) – Ольга Янчук (Украина) – 3:6, 4:6

Катарина Завацкая также в двух сетах справилась со своей соперницей – россиянкой Полиной Лейкиной. Во втором раунде квалификации украинка сразится со второй сеяной Ириной Марией Барэ.

Катарина Завацкая (Украина) – Полина Лейкина (Россия) – 7:6 (4), 6:2