Ястремская не смогла выйти в финал турнира в Венгрии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила россиянке Екатерине Александровой в полуфинале турнира в Венгрии.

Поединок длился три сета: 2/6, 6/2, 4/6.

В этом сезоне Ястремская уже дважды обыгрывала Александрову: в квалификации «Премьера» в Санкт-Петербурге в феврале и в прошлом месяце в полуфинале 100-тысячника в британском Илкли.

По итогам турнира в Венгрии Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA. При удачном стечении обстоятельств украинка может претендовать на место в топ-100 рейтинга.