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Ястремская не смогла выйти в финал турнира в Венгрии

Украинская теннисистка проиграла россиянке Екатерине Александровой

  • 14.07.2018 16:07
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
btu.org.ua. Даяна Ястремская
© btu.org.ua. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила россиянке Екатерине Александровой в полуфинале турнира в Венгрии.

Поединок длился три сета: 2/6, 6/2, 4/6.

В этом сезоне Ястремская уже дважды обыгрывала Александрову: в квалификации «Премьера» в Санкт-Петербурге в феврале и в прошлом месяце в полуфинале 100-тысячника в британском Илкли.

По итогам турнира в Венгрии Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA. При удачном стечении обстоятельств украинка может претендовать на место в топ-100 рейтинга.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    pmu123
    online
      pmu123, 14.07.2018 16:32
    +1
    Старалась.Все равно молодец! Будующих побед
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