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ВИЛАНДЕР: «Джоковичу в матче с Надалем нужна подача и удача»

Легендарный швед считает, что Новаку Джоковичу будет сложно победить

  • 13.07.2018 21:26
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Getty Images. Матс Виландер
© Getty Images. Матс Виландер

Полуфинальный матч Уимблдона-2018 между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем по-прежнему не может начаться из-за затяжного поединка Джон Изнер – Кевин Андерсон.

Легендарный шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением относительно матча Надаль – Джокович:

«Думаю, в этом матче Джоковичу нужна хорошая подача и удача. Вопрос в том, будет ли он принимать верные решения и верить в свою победу. Я считаю проблемой то, что Новак не выигрывает матчей в такой упорной борьбе, как Надаль.

После травмы локтя Новак сумел прибавить. Кажется, ему комфортно на траве, его уверенность в себе вернулась. Сложно сказать, насколько он далёк от пика формы, но, наверное, он думает: «Я не могу поверить, что так здорово играю сейчас».

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Источник — Daily Express

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