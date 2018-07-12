Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – один из тяжелейших соперников»

Испанец готов к тяжелейшему бою с Новаком Джоковичем

  • 12.07.2018 21:57
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Завтра в полуфинале Уимблдона Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем. Испанец понимает, насколько непростым будет поединок:

«Новак – один из самых тяжелейших соперников, против которых я когда-либо играл. Матчи против него – всегда большая проверка. Невозможно выиграть у Джоковича, не демонстрируя своего лучшего тенниса.

Тем не менее моя цель остаётся прежней – я должен попытаться сыграть очень хорошо. Знаю, что в полуфинале Уимблдона простых соперников не бывает – всегда нужно быть готовым к этому, если ты рассчитываешь на хороший результат».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Metro

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.