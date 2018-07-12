Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – один из тяжелейших соперников»

Завтра в полуфинале Уимблдона Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем. Испанец понимает, насколько непростым будет поединок:
«Новак – один из самых тяжелейших соперников, против которых я когда-либо играл. Матчи против него – всегда большая проверка. Невозможно выиграть у Джоковича, не демонстрируя своего лучшего тенниса.
Тем не менее моя цель остаётся прежней – я должен попытаться сыграть очень хорошо. Знаю, что в полуфинале Уимблдона простых соперников не бывает – всегда нужно быть готовым к этому, если ты рассчитываешь на хороший результат».
Источник — Metro
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