Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – один из тяжелейших соперников»

22:35 — nemchen

Добрый вечер, всем, кто болеет за Украину! Всем остальным, типа очень мудрых пошли на ...Женя, на...

22:24 — Александр Сидорчук

12.07.2018 20:59 А че не Кучму и доллар по 2-5 гривны При Кучмі чемп був слабким Ты ,ЧПО,аж не к...

22:24 — alexsh1

А тебя бот хреновый - в рассею у пуйла дальше сосать. Вот наешься и даже не по 8 гривен, а беспла...

22:24 — Алекс Морган

Это работа Эрдогана бусурманского!!!!! Опять нож в спину!!!

22:17 — Александр Сидорчук

Ярославчику, шастай у расєю від цих кредитів і НЕПИЗ.ДИ бо вже забабаёб своїм свирбижем!!!Справа ...