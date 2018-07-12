Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Будапешт. Ястремская победила седьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Украинская теннисистка будет бороться за выход в полуфинал турнира в Венгрии

  • 12.07.2018 14:44
  • 857 просмотров
  • 3 комментария
Метки
btu.org.ua. Даяна Ястремская
© btu.org.ua. Даяна Ястремская
В первом сете 18-летняя украинка уступала со счетом 2:4, после чего выиграла три гейма, но не смогла подать на сет, не реализовав четыре сетбола. Затем чешка сумела перевести игру на тай-брейк, в котором Ястремская вела 4:2, однако первой сетбол заработала Вондроушова, поведя 6:5, который Даяне удалось отыграть, а затем выиграть сет.
 
Второй сет наша теннисистка начала более уверенно, выиграв четыре гейма подряд, а в шестом гейме смогла отыграть у Маркеты два брейк-поинта. Сопернице с трудом удалось выиграть гейм на своей подаче, после которого одесситка успешно подала на матч.
 
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия, 7) 7:6(6), 6:2
 
В четвертьфинале Ястремская сыграет против хорватки Тены Лукас, которая обыграла вторую ракетку турнира китаянку Ван Яфань. Ранее теннисистки не встречались.
 
Напомним, Ястремская недавно победила на грунтовом 60-тысячнике в Риме.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    rumata_k
      rumata_k, 12.07.2018 15:10
    +5
    11 перемог в 12 останніх іграх. тихою сапою Даяна підбирається до першої сотні. гарна мотивація для Мартуські ))
    Ссылка
    logibro
      logibro, 12.07.2018 15:38
    0
    rumata_k, 12.07.2018 15:10
    11 перемог в 12 останніх іграх. тихою сапою Даяна підбирається до першої сотні. гарна мотивація для Мартуські ))
    Той Мартуське, я думаю, глубоко на это всё плевать.
    А вот когда Сапронов написал, что успехи Костюк это мотивация для Ястремской, Даяна взбесилась )
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2018 15:45
    +1
    Марті також років 2-3 потрібно на таких турнірах грати, а вже потім лізти у WTA. А то після стількох поразок як цього року в неї може розвинутись комплекс меншовартості.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.