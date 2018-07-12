Будапешт. Ястремская победила седьмую сеяную на пути в четвертьфинал

В первом сете 18-летняя украинка уступала со счетом 2:4, после чего выиграла три гейма, но не смогла подать на сет, не реализовав четыре сетбола. Затем чешка сумела перевести игру на тай-брейк, в котором Ястремская вела 4:2, однако первой сетбол заработала Вондроушова, поведя 6:5, который Даяне удалось отыграть, а затем выиграть сет.

Второй сет наша теннисистка начала более уверенно, выиграв четыре гейма подряд, а в шестом гейме смогла отыграть у Маркеты два брейк-поинта. Сопернице с трудом удалось выиграть гейм на своей подаче, после которого одесситка успешно подала на матч.

Второй круг Даяна Ястремская (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия, 7) 7:6(6), 6:2

В четвертьфинале Ястремская сыграет против хорватки Тены Лукас, которая обыграла вторую ракетку турнира китаянку Ван Яфань. Ранее теннисистки не встречались.