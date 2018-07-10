Карен ХАЧАНОВ: «Джокович вернулся»

Вчера Карен Хачанов в 4-м раунде Уимблдона уступил Новаку Джоковичу 4:6, 2:6, 2:6.
Российский теннисист считает, что Джокович наконец-то вернул себе свою прежнюю форму:
«Да, в начале сезона у него были трудности – он много боролся и старался, но в итоге нашёл свою игру. Можно сказать, что он вернулся. Новак снова отлично играет».
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