Карен ХАЧАНОВ: «Джокович вернулся»

Зачем вас заставляют писать через гугл- переводчик, уфимцы?Кремезно - курортне ? Серьезно ? И эт...

15:41 — Diego_Maradona

Мои фавориты на этой стадии сойдутся завтра, так что даже не знаю.Сегодня скорее всего за Бельгию...

15:39 — benguel

всё-равно кто победит...только не подсуживание и не катание мяча 120 минут до пенальти