Уимблдон. Карлович проиграл матч второго круга, выполнив 61 эйс

Опытный хорватский теннисист Иво Карлович завершил выступление на Уимблдоне. Во втором круге 39-летний ветеран проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии, сделав по ходу матча 61 эйс.
Уимблдон. Второй круг
Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (5), 6:3, 6:7 (4), 6:7 (4), 11:13
В третьем круге Штруфф сыграет против Роджера Федерера. Ранее швейцарец в трех сетах одолел Лукаша Лацко 6:4, 6:4, 6:1.
Напомним, в 2017-м году Карлович установил рекорд Australian Open по количеству эйсов (75).
Источник — Sport.ua
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