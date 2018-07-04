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Уимблдон. Карлович проиграл матч второго круга, выполнив 61 эйс

Хорватский теннисист в пяти сетах уступил Яну-Леннарду Штруффу из Германии

  • 04.07.2018 21:26
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Getty Images. Иво Карлович
© Getty Images. Иво Карлович
Опытный хорватский теннисист Иво Карлович завершил выступление на Уимблдоне. Во втором круге 39-летний ветеран проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии, сделав по ходу матча 61 эйс.
 
Уимблдон. Второй круг
Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (5), 6:3, 6:7 (4), 6:7 (4), 11:13
 
 
В третьем круге Штруфф сыграет против Роджера Федерера. Ранее швейцарец в трех сетах одолел Лукаша Лацко 6:4, 6:4, 6:1.
 
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Источник — Sport.ua

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