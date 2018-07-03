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Ф. Лопес превзошел рекорд Федерера

Испанец проводит свой 66-й турнир Большого Шлема подряд

  • 03.07.2018 20:24
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Getty Images. Фелисиано Лопес
© Getty Images. Фелисиано Лопес

В первом раунде Уимблдона-2018 Фелисиано Лрпес обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Таким образом, 36-летний испанец принял участие в 66-м подряд турнире Большого Шлема и превзошел рекорд Роджера Федерера по этому показателю.

Сам Лопес доволен своим достижением:

«Когда я узнал, что иду на рекорд, я подумал: «Вау, я могу в чём-то превзойти Федерера!». Это просто число, но я действительно горжусь своей стабильностью.

Важно не количество турниров Большого шлема, а то, сколько лет я выступаю на высоком уровне. Вот что на самом деле важно.

Что касается матча с Дель Потро, то заслуживает уважение то, как он вернулся после трудных травм и операций и теперь вновь побеждает топ-игроков. Я с нетерпением жду нашей встречи, постараюсь сыграть агрессивно и сосредоточусь на своей подаче, чтобы воспользоваться малейшим шансом, который он мне даст».

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