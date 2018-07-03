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Ястремская – Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга на грунтовом турнире ITF в Риме

  • 03.07.2018 12:11
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
3-го июля на грунтовом 60-тысячнике в Италии украинки Даяна Ястремская (№127 WTA) и Катарина Завацкая (№211 WTA) проведут между собой матч первого круга.
 
Поединок будет сыгран третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Украинки играли между собой один раз, победила Ястремская (Дунакеси-2017).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
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Источник — Sport.ua

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