Ястремская – Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3-го июля на грунтовом 60-тысячнике в Италии украинки Даяна Ястремская (№127 WTA) и Катарина Завацкая (№211 WTA) проведут между собой матч первого круга.
Поединок будет сыгран третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Украинки играли между собой один раз, победила Ястремская (Дунакеси-2017).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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