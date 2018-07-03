Ястремская – Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Слово "количество" пишется с одной "л", если что, господа журналисты.А касате...

13:16 — dmytrosol

Вот, надо читать и смотреть только правильные СМИ, все остальное фейкометы!!!

13:12 — SolDos

Якби знав результат БУДЬ-ЯКОГО матчу, особисто я б його і не дивився...

13:11 — Николай Назаров

ребят, на сайте Страна.юа, в этой новости после 18+ стоит буква "в", а не как здесь &qu...

13:09 — Krot_Matroskin

как много у нас болельщиков сб.Испании оказалось ;)