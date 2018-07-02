Элина Свитолина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля на Уимблдоне лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок первого круга против Татьяны Марии (№57 WTA) из Германии.
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,23, победа немки оценена коэффициентом 4,8. Ранее теннисистки встречаилсь 4 раза, счет ничейный. Очный поединок на траве будет сыгран впервые.
Плеер с виедотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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