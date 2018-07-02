Сергей Стаховский – Жоао Соуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июля на Уимблдоне Сергей Стаховский (№109 ATP) проведет матч первого круга основной сетки против Жоао Соузы (№45 ATP) из Португалии.
Данный матч откроет программу дня на корте №10. Начало поединка в 13:30 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение украинцу – 1,7. Коэффициент на португальца немного выше – 2,3. Ранее теннисисты встречались трижды (все на харде), Стаховский выиграл один матч.
Лучшим достижением обоих теннисистов на Уимблдоне является выход в третий круг.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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