Сергей Стаховский – Жоао Соуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А что ему говорить ? Ожидаю что моему бойцу прилетит в пятак и он проиграет ? В этом цель и задач...

11:50 — kden67

неужели кто-то так наивен или глуп,что полагает что этого не было???

11:47 — kden67

Косанул путинского бабла и то неплохо.Многие с этой целью и выходят в ринг или на поле стадиона.П...

11:43 — Виктор Костюк

___________________________________Не мною уважаемый! Вам, с некоторыми посетителями этого сайта,...