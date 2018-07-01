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Рейтинг WTA. Квитова обошла Плишкову, Свитолина сохранила 5-ю строчку

В первой десятке мировой классификации произошло одно изменение

  • 01.07.2018 10:10
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга WTA за день до старта основной сетки Уимблдона.
 
В первой десятке состоялась чешская рокировка: Каролина Плишкова уступила седьмое место Петре Квитовой. Симона Халеп продолжает удерживать первое место, Каролин Возняцки, которая выиграла турнир в Истборне, – вторая. Третье место у испанки Гарбинье Мугурусы, американка Слоан Стивенс четвертая
 
Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
 
Элина Свитолина – 5 (=)
Леся Цуренко – 34 (=)
Катерина Козлова – 67 (=)
Катерина Бондаренко – 79 (+10)
Ангелина Калинина – 125 (-1)
Даяна Ястремская – 127 (=)
Марта Костюк – 134 (+1)
Катарина Завацкая – 211 (-3)
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Источник — WTA

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