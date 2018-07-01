Рейтинг WTA. Квитова обошла Плишкову, Свитолина сохранила 5-ю строчку

Я за Хорватию. Поэтому пусть невероятным образом вылетают испанцы.

При всій неповазі до паРашки, 5-0 - малоймовірно... Хоча, будемо дуже раді! Мій прогноз - 3-1 і л...

10:44 — samird

Ну качественно ведь выполнял свою работу?! Уж послал, так послал!

10:36 — hijacking

Ему походу на футбол вопще насрать было, главное нажраться перед матчем и потом кайфовать на стад...