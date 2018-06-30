Джумхур выиграл турнир в Анталье

Босниец Дамир Джумху оказался сильнее француза Адриана Маннарино в финальном матче на травяных соревнованиях в Анталье – 6:1, 1:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Джумхура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Маннарино выполнил 1 подачу навылет и реализовал 2 из 2 имевшихся брейк-пойнтов. Двойных ошибок француз не допустил.
Титул в Анталье стал для Джумхура третьим на турнирах категории ATP. Ранее 26-летний теннисист побеждал в Москве и Санкт-Петербурге.
Источник — Sport.ua
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