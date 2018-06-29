СВИТОЛИНА: «Надеюсь, сыграю несколько хороших матчей на Уимблдоне»

Украинская теннисистка Элина Свитолина в компании британки Хизер Уотсон побывала на традиционном чаепитии перед Уимблдонским турниром.

«Я люблю играть в Британии, потому что здесь очень много уникальных традиций. Получаю от этого огромное удовольствие.

Люди, которорые приходят на Уимблдон и на турнир в Бирмингеме, наслаждаются теннисом. Они любят смотреть матчи и поддерживать игроков.

У меня сложная сетка, здесь играет много отличных теннисисток и это прекрасно. Надеюсь, у меня на Уимблдоне будет несколько хороших матчей», – сказала Свитолина.

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