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СВИТОЛИНА: «Надеюсь, сыграю несколько хороших матчей на Уимблдоне»

Украинкая теннисистка – об ожиданиях перед травяным мэйджором

  • 29.06.2018 21:14
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина в компании британки Хизер Уотсон побывала на традиционном чаепитии перед Уимблдонским турниром.
 
«Я люблю играть в Британии, потому что здесь очень много уникальных традиций. Получаю от этого огромное удовольствие.
 
Люди, которорые приходят на Уимблдон и на турнир в Бирмингеме, наслаждаются теннисом. Они любят смотреть матчи и поддерживать игроков.
 
У меня сложная сетка, здесь играет много отличных теннисисток и это прекрасно. Надеюсь, у меня на Уимблдоне будет несколько хороших матчей», – сказала Свитолина.
 
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Источник — YouTube

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