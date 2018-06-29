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Истборн. Возняцки ушла с матчбола в матче с Кербер и сыграет в финале

Второй финалисткой стала Арина Соболенко из Беларуси

  • 29.06.2018 17:58
  • 358 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Анжелик Кербер,
© Getty Images. Анжелик Кербер,
На травяном Премьере в Исборне определились финалистки. Вторая ракетка мира Каролин Возняцки в затяжном трехсетовом поединке сломила сопротивление экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии. Во втором матче Арина Соболенко из Беларуси также в 2 сетах разобралась с Агнешкой Радваньской из Польши.
 
Исборн. Полуфиналы
Каролин Возняцки (Дания) – Анжелик Кербер (Германия) – 2:6, 7:6(4), 6:4
 
 
Отметим, что в 12-м гейме второго сета Возняцки ушла с матчбола.
 
Арина Соболенко (Беларусь) – Агнешка Радваньска (Польша) – 6:3, 1:6, 6:3
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ridli
    online
      Ridli, 29.06.2018 18:25
    0
    Каролин Возняцки (Дания) – Анжелик Кербер (Германия) – 2:6, 6:7(4), 6:3 - что за счет фантастический.
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    Ridli
    online
      Ridli, 29.06.2018 18:55
    0
    Счет второго сета исправили, а третьего нет)
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