Истборн. Возняцки ушла с матчбола в матче с Кербер и сыграет в финале

На травяном Премьере в Исборне определились финалистки. Вторая ракетка мира Каролин Возняцки в затяжном трехсетовом поединке сломила сопротивление экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии. Во втором матче Арина Соболенко из Беларуси также в 2 сетах разобралась с Агнешкой Радваньской из Польши.

Исборн. Полуфиналы

Каролин Возняцки (Дания) – Анжелик Кербер (Германия) – 2:6, 7:6(4), 6:4

Отметим, что в 12-м гейме второго сета Возняцки ушла с матчбола.

Арина Соболенко (Беларусь) – Агнешка Радваньска (Польша) – 6:3, 1:6, 6:3