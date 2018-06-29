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Федерер назвал игроков, которые повлияли на его стиль

Швейцарец брал пример со Стефана Эдберга, Пита Сампраса и Бориса Беккера

  • 29.06.2018 11:50
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер рассказал о том, какие теннисисты больше всего повлияли на формирование его стиля игры:

«Думаю, мой стиль игры – следствие влияния тех игроков, которыми я восхищался. Борис Беккер, Стефан Эдберг и Пит Сампрас – они играли похоже, но у каждого из них был свой неповторимый стиль. Вероятно, именно из-за того что они играли одноручным бэкхендом, я играю так же».

Уже в понедельник, 2 июля, Федереру предстоит начать защиту титула на Уимблдоне.

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Источник — Tennis World USA

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