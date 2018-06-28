Истборн. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре

В четвертьфинале парного разряда травяного турнира WTA в Истборне Надежда Киченок и Екатерина Макарова встречались с бельгийско-голландским дуэтом Элиза Мертенс/Деми Сухрс.

Первый сет Киченок и Макарова выиграли со счетом 6:2, а в начале второй партии при счете 1:2 Мертенс и Схурс прекратили борьбу.

1/4 финала

Элиза Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Голландия) – Надежда Киченок (Украина)/Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 1:2

В полуфинале Веснина и Киченок сыграют с румынским дуэтом Михаэла Бузарнеску/Ирина Бегу.