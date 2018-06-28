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Истборн. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре

Украинка в паре с Екатериной Макаровой легко прошли четвертьфинальный барьер

  • 28.06.2018 14:36
  • 220 просмотров
  • 1 комментарий
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EPA. Надежда Киченок
© EPA. Надежда Киченок

В четвертьфинале парного разряда травяного турнира WTA в Истборне Надежда Киченок и Екатерина Макарова встречались с бельгийско-голландским дуэтом Элиза Мертенс/Деми Сухрс.

Первый сет Киченок и Макарова выиграли со счетом 6:2, а в начале второй партии при счете 1:2 Мертенс и Схурс прекратили борьбу.

1/4 финала

Элиза Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Голландия) – Надежда Киченок (Украина)/Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 1:2

В полуфинале Веснина и Киченок сыграют с румынским дуэтом Михаэла Бузарнеску/Ирина Бегу.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alexsandr Roy
    online
      Alexsandr Roy, 28.06.2018 14:40
    +1
    В полуфинале Веснина и Киченок сыграют с румынским дуэтом Михаэла Бузарнеску/Ирина Бегу.
    Какая Веснина??? Киченок Же С Макаровой в паре...
    Спорт. Юа что вы употребляете?)))
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