Истборн. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре

В четвертьфинале парного разряда травяного турнира WTA в Истборне Надежда Киченок и Екатерина Макарова встречались с бельгийско-голландским дуэтом Элиза Мертенс/Деми Сухрс.
Первый сет Киченок и Макарова выиграли со счетом 6:2, а в начале второй партии при счете 1:2 Мертенс и Схурс прекратили борьбу.
1/4 финала
Элиза Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Голландия) – Надежда Киченок (Украина)/Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 1:2
В полуфинале Веснина и Киченок сыграют с румынским дуэтом Михаэла Бузарнеску/Ирина Бегу.
Источник — Sport.ua
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Какая Веснина??? Киченок Же С Макаровой в паре...
Спорт. Юа что вы употребляете?)))
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