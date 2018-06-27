Марта Костюк – Кристи Ан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Милан на два года исключен из еврокубков 18:31 — svattt Логіку УЄФА зрозуміти не можливо, МС і ПСЖ вже роками порушують правила фейр плей, а штрафують Мі...

В Днепре появится еще один футбольный клуб 18:29 — Vladislav Pohily Лучше бы объединились все вокруг одной команды, может бы что-то и вышло толковое. А так вряд ли ч...

Мексика - Швеция 18:26 — pulse240 А ведь пенка левая, зря самоуверенный арбитр отказался от VAR 18:26 — viktor112007 чот сложно проанализировать) кто при таких раскладах выходит? Мексика и Швеция??? 18:25 — Олександр Панченко Недооцінив шведів. вонни роблять сенсацію.