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Марта Костюк – Кристи Ан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона

  • 27.06.2018 17:10
  • 3538 просмотров
  • 9 комментариев
Метки
Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

В Лондоне продолжаются матчи квалификации на Уимблдон 2018.

Украинка Марта Костюк проведет поединок третьим запуском на корте №11. За выход в финал отборочного этапа без одного дня 16-летняя теннисистка поспорит с Кристи Ан из США. Ориентировочное время начала поединка – 17:10 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kh_2018
    online
      kh_2018, 27.06.2018 17:10
    -1
    Марту Видео с Мартой - http://www.wimbledon.com/en_GB/interactive/index.html
    Ссылка
    Dragon9
    online
      Dragon9, 27.06.2018 17:31
    -10
    Подивимся на ту Костюк хвальону
    Ссылка
    Dragon9
    online
      Dragon9, 27.06.2018 17:48
    -6
    Шо мінусуєте, амеоби?
    Ссылка
    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 27.06.2018 17:58
    +1
    Марта соберись, ну что ж это такое!
    Ссылка
    Dragon9
    online
      Dragon9, 27.06.2018 17:58
    -5
    Перший сет програно.
    Жаль.. нема в нас тенісистів в країні
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.06.2018 17:58
    0
    просто катастрофічний тайбрейк
    Ссылка
    Dragon9
    online
      Dragon9, 27.06.2018 18:01
    -3
    Карпати карраскаля підписали на 4 роки.
    Всьо решта хрєнь
    Ссылка
    fcdnok
    online
      fcdnok, 27.06.2018 18:01
    +1
    Dragon9, 27.06.2018 17:58
    Перший сет програно.
    Жаль.. нема в нас тенісистів в країні
    піди покажи як треба грати, бо поки що лише триндиш багато.
    Ссылка
    Dragon9
    online
      Dragon9, 27.06.2018 18:05
    -3
    fcdnok, 27.06.2018 18:01
    Dragon9, 27.06.2018 17:58 Перший сет програно.Жаль.. нема в нас тенісистів в країні піди покажи як треба грати, бо поки що лише триндиш багато.
    Та не ной. Ше виграє.
    Ной не нив і ти не ной
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