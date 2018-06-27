Марта Костюк – Кристи Ан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Лондоне продолжаются матчи квалификации на Уимблдон 2018.
Украинка Марта Костюк проведет поединок третьим запуском на корте №11. За выход в финал отборочного этапа без одного дня 16-летняя теннисистка поспорит с Кристи Ан из США. Ориентировочное время начала поединка – 17:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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Жаль.. нема в нас тенісистів в країні
Всьо решта хрєнь
Жаль.. нема в нас тенісистів в країні
Ной не нив і ти не ной
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