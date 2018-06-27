Анна ЧАКВЕТАДЗЕ: «Надалю будет тяжело дойти до финала Уимблдона»

Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе оценила шансы Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на стартующем на следующей неделе Уимблдоне:

«Ничего страшного в поражении Федерера в финале Галле от Чорича нет. Не забывайте, что он пропустил весь грунтовый сезон, не играл несколько месяцев. Так что всё в порядке – это рабочий процесс. Не так часто в последнее время Роджер играет два турнира подряд. Чувствуется, что он соскучился по теннису, что ему хотелось соревноваться.

Он решил не рисковать на грунтовых кортах, но я думаю, он точно знает, кто выиграл Ролан Гаррос. Теннисисты, которые пропускают турниры из-за травмы или от усталости, видят победы других, и им самим хочется выбежать на корт, взять ракетку, показать, на что они способны.

Рафаэль Надаль вернулся на первое место рейтинга, и, чтобы остаться лидером после Уимблдона вне зависимости от результата Федерера, ему нужно пройти четыре круга. Пройти их он, конечно, может. Но в чём сложность после победы на Ролан Гаррос удачно сыграть и на Уимблдоне? В том, что перерыв недостаточно большой.

Победа на Большом шлеме – это то, к чему стремятся все, играющие на этой сцене. И вот наконец эта победа приходит. Может, кто-то и считает, что победа для Рафы была обыденной, тем не менее он затратил очень много эмоциональных сил. Хоть испанец и проиграл за два года на Ролан Гаррос всего один сет – Диего Шварцману, всё равно это очень серьёзный стресс, который испытывает любой теннисист.

И, конечно, после большой победы хочется забыть немного о теннисе – например, лечь спать не по расписанию, а в три часа утра, переключить голову на что-то другое. Такие отвлечённые вещи вроде бы уносят куда-то от этого стресса, от этих соревнований. А тут получается, что вроде бы ты действительно молодец, но наступает новая неделя, и тебе всё так же надо тренироваться. Это поразительное трудолюбие, когда тебе хватает буквально несколько дней отдыха, хотя собраться, конечно, очень тяжело.

Люди в других видах спорта, допустим, выигрывают Олимпиаду и надолго пропадают. А здесь, получается, нужно постоянно вариться в этом котле, всё время бороться, сражаться, соревноваться. Тяжело перестроиться психологически, в первую очередь, поскольку очень маленький перерыв. Я думаю, что Надалю будет сложно дойти до финала».