Уимблдон. Калинина проиграла в стартовом матче

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№124 WTA) не сумела преодолеть первый круг квалификации Уимблдона. В стартовом поединке украинка в двух сетах уступила Присцилле Хон (№164 WTA) из Австралии.

Уимблдон. 1-й круг квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 6:7(3)

В первом сете теннисистки вели равную борьбу до счета 3:3. Седьмой гейм затянулся на больше-меньше, Калинина имела четыре брейкпоинта, но не смогла их реализовать. После этого украинка под ноль отдала свою подачу, а в девятом гейме австралийка подала на сет.

Во второй партии соперницы обменялись брейками и не отпускали друг друга в счете. В 12-м гейме Калинина заработала сетбол, но обидно ошиблась во время исполнения смеша.

На тай-брейке лучше себя показала австралийка, которая сыграет во втором круге против Джейми Лоб (№158 WTA) из США.