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Уимблдон. Калинина проиграла в стартовом матче

Украинкая теннисистка в двух сетах уступила австралийке Присцилле Хон

  • 26.06.2018 15:07
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Влад Дудка. Ангелина Калинина
© Влад Дудка. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№124 WTA) не сумела преодолеть первый круг квалификации Уимблдона. В стартовом поединке украинка в двух сетах уступила Присцилле Хон (№164 WTA)  из Австралии.
 
Уимблдон. 1-й круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 6:7(3)
 
В первом сете теннисистки вели равную борьбу до счета 3:3. Седьмой гейм затянулся на больше-меньше, Калинина имела четыре брейкпоинта, но не смогла их реализовать. После этого украинка под ноль отдала свою подачу, а в девятом гейме австралийка подала на сет.
 
Во второй партии соперницы обменялись брейками и не отпускали друг друга в счете. В 12-м гейме Калинина заработала сетбол, но обидно ошиблась во время исполнения смеша. 
 
 
На тай-брейке лучше себя показала австралийка, которая сыграет во втором круге против Джейми Лоб (№158 WTA) из США.
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Источник — Sport.ua

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