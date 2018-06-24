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Белоконь выиграла юношеский турнир первой категории в Германии

17-летняя украинка стала победительницей в парном разряде

  • 24.06.2018 10:12
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БТУ. Таисия Пачкалева и Маргарита Белоконь
© БТУ. Таисия Пачкалева и Маргарита Белоконь
17-летняя украинка Маргарита Белоконь выиграла первый титул ITF Juniors в сезоне. 
 
В решающем матче турнира первой категории в Германии украинка и ее ровесница из России Таисия Пачкалева, посеянные под первым номером, обыграли итальянку Мартину Бьяджанти и болгарку Даниэллу Димитрову: 7:6(2), 6:4.
 
Ранее Белоконь потерпела поражение в полуфинале одиночного разряда, ведя со счётом 6:2, 4:2.
 
Данный парный титул стал для Маргариты первым в текущем сезоне и третьим за время выступлений на турнирах ITF Juniors. В 2016 году она стала победительницей турнира третьей категории во Львове, а в прошлом сезоне - соревнований второй категории в немецком Гладбеке.
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Источник — Большой теннис Украины

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