Белоконь выиграла юношеский турнир первой категории в Германии

17-летняя украинка Маргарита Белоконь выиграла первый титул ITF Juniors в сезоне.
В решающем матче турнира первой категории в Германии украинка и ее ровесница из России Таисия Пачкалева, посеянные под первым номером, обыграли итальянку Мартину Бьяджанти и болгарку Даниэллу Димитрову: 7:6(2), 6:4.
Ранее Белоконь потерпела поражение в полуфинале одиночного разряда, ведя со счётом 6:2, 4:2.
Данный парный титул стал для Маргариты первым в текущем сезоне и третьим за время выступлений на турнирах ITF Juniors. В 2016 году она стала победительницей турнира третьей категории во Львове, а в прошлом сезоне - соревнований второй категории в немецком Гладбеке.
Источник — Большой теннис Украины
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