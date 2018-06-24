Белоконь выиграла юношеский турнир первой категории в Германии

17-летняя украинка Маргарита Белоконь выиграла первый титул ITF Juniors в сезоне.

В решающем матче турнира первой категории в Германии украинка и ее ровесница из России Таисия Пачкалева, посеянные под первым номером, обыграли итальянку Мартину Бьяджанти и болгарку Даниэллу Димитрову: 7:6(2), 6:4.

Ранее Белоконь потерпела поражение в полуфинале одиночного разряда, ведя со счётом 6:2, 4:2.

Данный парный титул стал для Маргариты первым в текущем сезоне и третьим за время выступлений на турнирах ITF Juniors. В 2016 году она стала победительницей турнира третьей категории во Львове, а в прошлом сезоне - соревнований второй категории в немецком Гладбеке.