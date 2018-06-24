Ястремская – Смиткова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня на травяном 100-тысячнике в Великобритании украинка Даяна Ястремская (№151 WTA) сыграет финальный поединок. Ее соперницей станет Тереза Смиткова из Чехии (№235 WTA).



Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу Даяны – 1,7. На Терезу коэффициент – 2,25.

Напомним, в полуфинале Ястремская обыграла Екатерину Александрову из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.