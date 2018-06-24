Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ястремская – Смиткова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире ITF в Илкли

  • 24.06.2018 10:02
  • 448 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

24 июня на травяном 100-тысячнике в Великобритании украинка Даяна Ястремская (№151 WTA) сыграет финальный поединок. Ее соперницей станет Тереза Смиткова из Чехии (№235 WTA).

Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу Даяны – 1,7. На Терезу коэффициент – 2,25.

Напомним, в полуфинале Ястремская обыграла Екатерину Александрову из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Юрий Житкевич
      Юрий Житкевич, 24.06.2018 10:10
    +2
    Успеха тебе, Даяна!!!
    Ссылка
    Steep
      Steep, 24.06.2018 10:49
    +1
    Победитель получит вайлд кард в основу Уимблдона?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.