Ястремская – Смиткова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня на травяном 100-тысячнике в Великобритании украинка Даяна Ястремская (№151 WTA) сыграет финальный поединок. Ее соперницей станет Тереза Смиткова из Чехии (№235 WTA).
Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Букмекеры больше верят в победу Даяны – 1,7. На Терезу коэффициент – 2,25.
Напомним, в полуфинале Ястремская обыграла Екатерину Александрову из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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