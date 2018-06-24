ЯСТРЕМСКАЯ: «Постараюсь сделать все возможное для победы на турнире»

«Я ожидала того, что выйду в финал. Я была очень сконцентрированной, боролась за каждое очко, и самым главным было то, чтобы оставаться эмоционально стабильной. Это полуфинал, значит ты можешь выйти в финал, поэтому нужно всё время быть спокойной.

В финальном матче я постараюсь сделать всё возможное для победы. Мне нравится здесь играть, я чувствую, что люди придают мне энергию. Я буду стараться показать свой лучший теннис в финале, и считаю, что я могу одержать победу», – сказала Ястремская.

В финале украинка сыграет против Терезы Смитковой из Чехии. Поединок состоится 24 июня в 13:00 по Киеву.