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ЯСТРЕМСКАЯ: «Постараюсь сделать все возможное для победы на турнире»

Украинская теннисистка – о выступлении в британском Илкли

  • 24.06.2018 08:44
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iltsc.co.uk. Даяна Ястремская
© iltsc.co.uk. Даяна Ястремская
 
«Я ожидала того, что выйду в финал. Я была очень сконцентрированной, боролась за каждое очко, и самым главным было то, чтобы оставаться эмоционально стабильной. Это полуфинал, значит ты можешь выйти в финал, поэтому нужно всё время быть спокойной.
 
В финальном матче я постараюсь сделать всё возможное для победы. Мне нравится здесь играть, я чувствую, что люди придают мне энергию. Я буду стараться показать свой лучший теннис в финале, и считаю, что я могу одержать победу», – сказала Ястремская.
 
В финале украинка сыграет против Терезы Смитковой из Чехии. Поединок состоится 24 июня в 13:00 по Киеву.
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Источник — Большой теннис Украины

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