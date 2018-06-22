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Сергей Стаховский – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире в Илкли

  • 22.06.2018 20:06
  • 167 просмотров
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Getty images. Сергей Стаховский
© Getty images. Сергей Стаховский

22-го июня на травяном челленджере в Великобритании Сергей Стаховский проведет матч 1/4 финала против Джордана Томпсона из Австралии.

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Источник — Sport.ua

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