Сергей Стаховский – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22-го июня на травяном челленджере в Великобритании Сергей Стаховский проведет матч 1/4 финала против Джордана Томпсона из Австралии.
Источник — Sport.ua
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22-го июня на травяном челленджере в Великобритании Сергей Стаховский проведет матч 1/4 финала против Джордана Томпсона из Австралии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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