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Маргарита Белоконь вышла в четвертьфинал юниорского турнира в Берлине

17-летняя украинка в трех сетах переиграла Даниэллу Димитрову из Болгарии

  • 21.06.2018 20:29
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Getty Images. Маргарита Белоконь
© Getty Images. Маргарита Белоконь
17-летняя украинка Маргарита Белоконь вышла в четвертьфинал турнира ITF Juniors в Германии. В третьем круге украинка, являющаяся лидером посева, одержала волевую победу над 16-летней болгарской теннисисткой Даниэллой Димитровой, посеянной под шестнадцатым номером: 4:6, 6:0 7:6(5).
 
Встреча дважды прерывалась из-за дождя, а в решающем сете Белоконь была впереди со счётом 3:0, но не смогла укрепить преимущество и проиграла пять из шести следующих геймов. 
 
Маргарите удалось отыграть у соперницы несколько матчболов, а затем повести 6:5. Димитрова перевела игру на тай-брейк, в котором теннисистки по очереди выигрывали розыгрыши, но в концовке встречи киевлянка смогла вырвать у болгарки победу.
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Источник — Большой теннис Украины

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