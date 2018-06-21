Маргарита Белоконь вышла в четвертьфинал юниорского турнира в Берлине

17-летняя украинка Маргарита Белоконь вышла в четвертьфинал турнира ITF Juniors в Германии. В третьем круге украинка, являющаяся лидером посева, одержала волевую победу над 16-летней болгарской теннисисткой Даниэллой Димитровой, посеянной под шестнадцатым номером: 4:6, 6:0 7:6(5).

Встреча дважды прерывалась из-за дождя, а в решающем сете Белоконь была впереди со счётом 3:0, но не смогла укрепить преимущество и проиграла пять из шести следующих геймов.

Маргарите удалось отыграть у соперницы несколько матчболов, а затем повести 6:5. Димитрова перевела игру на тай-брейк, в котором теннисистки по очереди выигрывали розыгрыши, но в концовке встречи киевлянка смогла вырвать у болгарки победу.