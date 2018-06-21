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Григор ДИМИТРОВ: «Сын Бекхэма может преуспеть в теннисе»

Болгарин рассказал об отношениях с семьей Бекхэмов

  • 21.06.2018 19:55
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Getty Images. Григор Димитров
© Getty Images. Григор Димитров

Сейчас Григор Димитров выступает на травяном турнире АТР в Лондоне. Он рассказал о том, что видит большое будущее в теннисе и сына Дэвида Бекхэма Ромео:

«Я пытаюсь потренироваться с Ромео каждый раз, когда бываю в Лондоне. У них прекрасная семья – Дэвид и Виктория задают мне много вопросов по поводу игры Ромео.

Отвечать на их вопросы и вопросы Ромео – самое меньшее, что я могу для них сделать. Будет великолепно, если я смогу передать свой опыт будущему профессиональному теннисисту.

Ромео – большой поклонник тенниса и если он продолжит идти этой дорогой, может сильно преуспеть. В этом году мы еще не виделись, но это есть в планах на ближайшие дни».

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