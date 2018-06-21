Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня на травяном Премьере в Бирмингеме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) проведет поединок второго круга против россиянки Дарьи Касаткиной (№14 WTA).
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке – 1,7, победа украинки оценена коэффициентом 2,3. Теннисистки играли между собой один раз, победила Цуренко (Лимож-2014).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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