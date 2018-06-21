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Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Бирмингеме

  • 21.06.2018 13:22
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
21 июня на травяном Премьере в Бирмингеме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) проведет поединок второго круга против россиянки Дарьи Касаткиной (№14 WTA).
 
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке – 1,7, победа украинки оценена коэффициентом 2,3. Теннисистки играли между собой один раз, победила Цуренко (Лимож-2014).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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