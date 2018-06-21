Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14:01 — rokkino

Да уж,действительно теперь Колька только с его губастой и тупой женой все воспринимают

13:57 — I_LOVE_UKRAINE

«Болельщики – это те люди, которые при любом итоге игры любят и поддерживают свою команду, а не т...

13:56 — morgot29

В принципе я не против слов Морозюк. С поправкой: в случае если первое место займет не Динамо.

13:55 — Vadim Petrov

Морозюк - дивна людина. Варто подивитися в дзеркало перед тим, як щось триндіти. Обісрався в Німе...