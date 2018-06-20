Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня на травяном Премьере в Бирмингеме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против Ализе Корне из Франции (№41 WTA).
Матч будет сыгран третьим запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,25, победа француженки оценена коэффициентом 4,55. Теннисистки встречались 5 раз, трижды побеждала Свитолина. Более того, Корне выиграла лишь две первые встречи в 2013-м году. На травяных кортах теннисистки ранее не пересекались. Последний очный матч состоялся полтора месяцы назад на грунте Мадрида (6:2, 6:2 – Свитолина).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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Зручна Корне, чи ні, але все одно є побоювання за результат на швидкому покритті , бо Еліна й Суарес-Наварро ніби легко перемагала на старті цього року, а потім неждана поразка від іспанки.
Успіхів Еліні.
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