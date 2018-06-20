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Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Бирмингеме

  • 20.06.2018 12:40
  • 2231 просмотр
  • 6 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
20 июня на травяном Премьере в Бирмингеме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против Ализе Корне из Франции (№41 WTA).
 
Матч будет сыгран третьим запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,25, победа француженки оценена коэффициентом 4,55. Теннисистки встречались 5 раз, трижды побеждала Свитолина. Более того, Корне выиграла лишь две первые встречи в 2013-м году. На травяных кортах теннисистки ранее не пересекались. Последний очный матч состоялся полтора месяцы назад на грунте Мадрида (6:2, 6:2 – Свитолина).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.06.2018 13:12
    +2
    Кэф на Элину со вчерашнего дня со свистом улетел вниз. Болельщиков впечатлила вчерашняя игра с Векич?
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 20.06.2018 13:22
    0
    Тут думаю волноваться не нужно, должен быть легкий вынос
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 20.06.2018 13:24
    +1
    Stanislav Matusevych, 20.06.2018 13:12
    Кэф на Элину со вчерашнего дня со свистом улетел вниз. Болельщиков впечатлила вчерашняя игра с Векич?
    Да не особо впечатлила, по векич нет смысла судить, просто тут удобная корне, у которой не должно быть шансов, отсюда и кеф такой
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 20.06.2018 13:52
    -1
    Що цікаво - я спокійний, коли Світоліна грає із сильними суперницями, але завідомо слабшій може проперти аж бігом!
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 20.06.2018 14:00
    0
    Уверенная победа Элины , если не будет чудить , хотя она это любит
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    vit-2
    online
      vit-2, 20.06.2018 14:19
    0
    Сергей Богданов, 20.06.2018 13:24
    Stanislav Matusevych, 20.06.2018 13:12 Кэф на Элину со вчерашнего дня со свистом улетел вниз. Болельщиков впечатлила вчерашняя игра с Векич? Да не особо впечатлила, по векич нет смысла судить, просто тут удобная корне, у которой не должно быть шансов, отсюда и кеф такой
    А мене особисто гра Еліни в першому сеті приємно вразила, якщо врахувати яку ми звикли бачити українку на ранніх стадіях турнірів. Добре що Еля зрозуміла що на траві гри в півсили для перемоги буде не достатньо і потрібно ій викладатися на повну вже зі старту. В першому сеті по грі біля сітки в Еліни 100%, а в Векіч 0%: саму стату по нетболах не бачив, але візуально склалось таке враження.
    Зручна Корне, чи ні, але все одно є побоювання за результат на швидкому покритті , бо Еліна й Суарес-Наварро ніби легко перемагала на старті цього року, а потім неждана поразка від іспанки.
    Успіхів Еліні.
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