Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня на травяном Премьере в Бирмингеме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против Ализе Корне из Франции (№41 WTA).

Матч будет сыгран третьим запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,25, победа француженки оценена коэффициентом 4,55. Теннисистки встречались 5 раз, трижды побеждала Свитолина. Более того, Корне выиграла лишь две первые встречи в 2013-м году. На травяных кортах теннисистки ранее не пересекались. Последний очный матч состоялся полтора месяцы назад на грунте Мадрида ( 6:2, 6:2 – Свитолина ).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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