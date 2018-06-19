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ФЕДЕРЕР: «Первое место рейтинга – высочайшее достижение профессионала»

Швейцарец прокомментировал свое возвращение на вершину рейтинга АТР

  • 19.06.2018 16:15
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Вчера Роджер Федерер снова обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Швейцарец рассказал, что для него значит это достижение:

«После Штутгарта я в прекрасном настроении. Матчи там не были выматывающими, я не устал. То, что я стартую во вторник, вполне нормально, хотя я думал, что после победы в Штутгарте мне могут дать отдых до среды. Условия здесь почти идеальны, и я ожидаю больше длинных розыгрышей, чем в Штутгарте.

Может быть, то, что я защищаю титул в Галле, поможет мне не думать слишком много о первой строчке, но в любом случае впереди долгий путь. Я хочу получать удовольствие от этого пребывания на вершине – кто знает, когда и на какой период времени это случится снова.

В понедельник я дважды посмотрел в рейтинг, чтобы полностью осознать, чего достиг. Снова стать первой ракеткой было для меня очень важно. Я играю в теннис на профессиональном уровне половину своей жизни, а первая строчка – самое значимое достижение для профессионального игрока. Надеюсь, возвращение на вершину поможет мне хорошо выступить на Уимблдоне».

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Источник — Tennis World USA

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