Марта Костюк – Люси Шафаржова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня на травяном турнире серии WTA International в Испании 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга против 31-летней чешки Люси Шафаржовой (№53 WTA).
Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество Шафаржовой – 1,45, выход украинки во второй круг оценен коэффициентом 3,0. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Источник — Sport.ua
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