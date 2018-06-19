Марта Костюк – Люси Шафаржова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня на травяном турнире серии WTA International в Испании 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга против 31-летней чешки Люси Шафаржовой (№53 WTA).

Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры отдают преимущество Шафаржовой – 1,45, выход украинки во второй круг оценен коэффициентом 3,0. Теннисистки ранее между собой не встречались.