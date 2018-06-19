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Марта Костюк – Люси Шафаржова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга турнира в Мальорке

  • 19.06.2018 12:00
  • 2702 просмотра
  • 11 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
19 июня на травяном турнире серии WTA International в Испании 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга против 31-летней чешки Люси Шафаржовой (№53 WTA).
 
Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество Шафаржовой – 1,45, выход украинки во второй круг оценен коэффициентом 3,0. Теннисистки ранее между собой не встречались.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 19.06.2018 11:47
    +6
    Удачі, Марто!
    Ссылка
    Konov_81
    online
      Konov_81, 19.06.2018 12:28
    0
    Вяленькая Марта((
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    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 19.06.2018 12:29
    0
    Ох напомилялась Марта і всі більше-менше програла...
    Саме час зібратись!
    Давай-давай!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.06.2018 12:30
    0
    Как и ожидалось, печаль. На этом уровне прыгать через три ступеньки уже не получится, нужно постепенно тяжелой работой пробиваться наверх. Если Марта этого не поймет, будет очень плохо.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.06.2018 12:30
    0
    і це ще можна сказати, що йде подача. а так все дуже погано, навіть як для 15-16 річної
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 19.06.2018 12:33
    0
    зараз треб брати свою подачу і робити 3:4
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 19.06.2018 12:37
    0
    То подасть, що Шафаржова навіть не порухається, то два раза в сітку - подачі Марти )
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 19.06.2018 12:38
    0
    Нарешті виграла більше-менше
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.06.2018 12:39
    +1
    I_LOVE_UKRAINE, 19.06.2018 12:37
    То подасть, що Шафаржова навіть не порухається, то два раза в сітку - подачі Марти )
    то ще хороша статистика як для Марти
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    blade2017
    online
      blade2017, 19.06.2018 12:42
    0
    Классный кросс!
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 19.06.2018 12:42
    -2
    ужас. а шо її так піарять?
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