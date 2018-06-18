Рейтинг WTA. Свитолина осталась пятой, падение Цуренко

В новой версии рейтинга Элина Свитолина осталась на пятом месте, в первую строчку уверенно удерживает Симона Халеп. Всего в топ-20 лишь оно изменение – Элиза Мертенс отступила с 15-го места на 17-е, пропустив Коко Вандевеге и Эшли Барти.

Вторая ракетка Украины, Леся Цуренко, потеряла три строчки и идет 37-й. Катерина Козлова сохранила 65-е место, а Катерина Бондаренко поднялась на две позиции и идет 88-й.

Топ-10 рейтинга WTA:

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.