ЭДБЕРГ: «Победа А. Зверева на Мэйджоре – лишь вопрос времени»

На данный момент Александр Зверев занимает третье место в рейтинге АТР, несмотря на то, что на турнирах Большого Шлема 21-летний немец выступает неудачно.

Однако экс-первая ракетка мира Стефан Эдберг уверен, что рано или поздно Зверев-младший выиграет турнир Большого Шлема:

«В 2017 году состоялся его прорыв. Александр выиграл несколько турниров. Все согласятся, если я скажу, что у него есть сильные стороны, позволяющие выигрывать крупные титулы. Он выиграет турнир „Большого шлема“, это лишь вопрос времени. Случится это в 2018 году, в 2019-м или в 2020-м, сказать сложно.

Его прорыв на турнире «Большого шлема» — это хорошо по многим причинам и не только для немецкого спорта, но и для тенниса целом.

Он всё ещё очень молод и обязательно прибавит в ударах с лёта. Но недостаточно лишь работать над ними на тренировках, ему нужно применять это оружие в матчах. Это происходит так: неудача, неудача, успех, неудача, успех. И однажды он сможет полностью освоить этот элемент. Нужно использовать свои сильные стороны и работать нам ними. Многие концентрируют внимание на своих слабостях вместо того, чтобы развивать сильные стороны. Если работаешь над ними, то автоматически прибавляешь и в том, в чём ты слаб».