Ходмезёвашархей. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) преодолела барьер второго круга на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии. В матче, который прерывался из-за дождя, украинка в двух сетах победила американку Франческу Ди Лоренцо (№171 WTA).
Ходмезёвашархей. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:4, 6:2
В четвертьфинале украинку ждет противостояние с Чалой Бюйюкакчай (№192 WTA) из Турции.
Источник — Sport.ua
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