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Ходмезёвашархей. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка продолжает борьбу на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии

  • 14.06.2018 11:59
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ITF. Ангелина Калинина
© ITF. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) преодолела барьер второго круга на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии. В матче, который прерывался из-за дождя, украинка в двух сетах победила американку Франческу Ди Лоренцо (№171 WTA).
 
Ходмезёвашархей. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:4, 6:2
 
В четвертьфинале украинку ждет противостояние с Чалой Бюйюкакчай (№192 WTA)  из Турции.
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Источник — Sport.ua

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