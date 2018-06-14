Ходмезёвашархей. Калинина вышла в четвертьфинал

13:00 — reignofshakhtar

Дякуємо за все, Чукі! Ти один з видатних нападників Шахтарі, топ-гравець, все в тебе буде добре. ...

12:51 — aaaa_bbbb_1

Ну ты себя точно не дооцениваеш - как минимум ты куча гавнеца

12:49 — ak228

прокомментировал убогий кусок дерьма

12:47 — iravvik1983

ну тебе виднее!!ты то все знаешь!!