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Ноттингем. Стаховский уступил в четвертьфинале парного разряда

Неудачный день Сергея Стаховского

  • 13.06.2018 20:26
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Getty images
© Getty images

Украинский теннисист проиграл в четвертьфинале парного разряда травяного турнира в Ноттингеме.

Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрой уступил дуэту Остин Крайчек/Джеван Недунчезхиян в двух сетах - 5:7, 4:6.

Ранее Сергей в одиночном разряде проиграл британцу Даниэлю Эвансу.

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Источник — Sport.ua

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