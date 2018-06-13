Ноттингем. Стаховский уступил в четвертьфинале парного разряда

Украинский теннисист проиграл в четвертьфинале парного разряда травяного турнира в Ноттингеме.
Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрой уступил дуэту Остин Крайчек/Джеван Недунчезхиян в двух сетах - 5:7, 4:6.
Ранее Сергей в одиночном разряде проиграл британцу Даниэлю Эвансу.
Источник — Sport.ua
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