Свитолина - среди претенденток на звание теннисистки месяца WTA

На официальном сайте WTA открылось голосование за звание лучшей теннисистки мая.
В число 4-х претенденток входит и украинка Элина Свитолина, которая в мае выиграла турнир в Риме.
Кроме того, среди номинанток Симона Халеп, которая выиграла Ролан Гаррос, финалистка турнира Слоан Стивенс, а также Петра Квитова.
Проголосовать можно на сайте организации.
Источник — WTA
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Халеп с кубком РГ, Свитолина с кубком Рима, Квитова с кубком Мадрида и Стивенс... с ракеткой))
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