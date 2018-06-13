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Свитолина - среди претенденток на звание теннисистки месяца WTA

Элина Свитолина может получить звание лучшей теннисистки месяца

  • 13.06.2018 18:18
  • 408 просмотров
  • 4 комментария
Метки
wtatennis.com
© wtatennis.com

На официальном сайте WTA открылось голосование за звание лучшей теннисистки мая.

В число 4-х претенденток входит и украинка Элина Свитолина, которая в мае выиграла турнир в Риме.

Кроме того, среди номинанток Симона Халеп, которая выиграла Ролан Гаррос, финалистка турнира Слоан Стивенс, а также Петра Квитова.

Проголосовать можно на сайте организации.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Eurospring
      Eurospring, 13.06.2018 18:35
    +1
    Пффф. Яка Свитоліна. Цей титул справедливо отримає Халеп
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    vlukiantsev
    online
      vlukiantsev, 13.06.2018 18:45
    +1
    Eurospring, 13.06.2018 18:35
    Пффф. Яка Свитоліна. Цей титул справедливо отримає Халеп
    Ну чисто формально треба визначити 4 претенденти. Я не бачу, хто б її міг замінити. Але так, зрозуміло, що отримає Халеп - РГ та фінал Риму
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    vlukiantsev
    online
      vlukiantsev, 13.06.2018 18:50
    +2
    А вообще смешно выглядит
    Халеп с кубком РГ, Свитолина с кубком Рима, Квитова с кубком Мадрида и Стивенс... с ракеткой))
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 13.06.2018 19:23
    0
    Надо дать Стивенс.Вот это смех будет
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