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Манчестер. Ястремская не сумела преодолеть первый круг

В стартовом раунде украинка проиграла американке Клэр Лю

  • 12.06.2018 21:29
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Метки
WTA Tennis. Даяна Ястремская
© WTA Tennis. Даяна Ястремская
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA)  проиграла на старте 100-тысячника в Великобритании. В первом круге украинка не смогла одолеть чемпионку юниорского Уимблдона Клэр Лю (№249 WTA) из США.
 
Манчестер. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:7(5), 4:6
 
По ходу встречи Даяна один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, реализовала четыре из восьми брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче. 
 
Во втором круге американка сыграет против победительницы матча Марина Заневская (№153 WTA)  – Евгения Родина (№116 WTA) .
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Источник — Sport.ua

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