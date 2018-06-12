Манчестер. Ястремская не сумела преодолеть первый круг

Ахмат Кадыров,Герой расии --- Я не говорил,о 150 русских,я говорил,сколько сможете столько и убив...

ПОРТУГАЛИЮ ВКЛЮЧИТЕ В ОПРОС!!! ЧТО ЗА ПРИКОЛ, КОГДА НЕТ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ В ЭТОМ ОПРСЕ, А ЕСТЬ КАКА...

У меня объективное суждение основанное на его позе, внешнем виде и "боксировании". Ты ж...

В "Темп" Шепетовка очень требуется опытный полузащитник

Реал очень достойно выкрутился из засады с поиском тренера! Никто нормальный после трёх ЛЧ на авт...

22:15 — serge1234

Какие ляпы Шовсковского со словенцами? Первый гол не его. Второй только ляп. В Киеве тоже гол пос...

22:12 — serge1234

А пересмотри, например, что там Жутков пропускал с армянами. Чистый клоун.