Манчестер. Ястремская не сумела преодолеть первый круг

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) проиграла на старте 100-тысячника в Великобритании. В первом круге украинка не смогла одолеть чемпионку юниорского Уимблдона Клэр Лю (№249 WTA) из США.
Манчестер. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:7(5), 4:6
По ходу встречи Даяна один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, реализовала четыре из восьми брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.
Во втором круге американка сыграет против победительницы матча Марина Заневская (№153 WTA) – Евгения Родина (№116 WTA) .
Источник — Sport.ua
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